Врио президента Афганистана Амрулла Салех остался в Панджшере

Бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех временно исполняет обязанности главы государства и по-прежнему находится в провинции Панджшер. Об этом заявил в среду на пресс-конференции афганский посол в Душанбе Мохаммад Захир Акбар, сообщает ТАСС.

«Амрулла Салех временно исполняет обязанности президента Афганистана и находится в Панджшере», — сказал он. По словам дипломата, согласно конституции, после того как президент по каким-либо причинам покидает свой пост, власть переходит к его заместителю.

Посол также добавил, что представляет руководство своей страны, возглавляемой Салехом. «Я представляю в Таджикистане Афганистан и Амруллу Салеха, который исполняет обязанности президента страны», — сообщил он. Дипломат также указал на висящий за его спиной на стене портрет Салеха и флаг Исламской Республики Афганистан.

Напомним, движение «Талибан» развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Несогласные с властью радикалов силы организовали в Панджшере сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд. Поддержать его призвал Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.

В понедельник представитель талибов Забихулла Муджахид проинформировал о том, что Панджшер полностью перешел под контроль «Талибана», поэтому война на территории Афганистана окончена.