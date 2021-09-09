Талибы позволят двум сотням иностранцев покинуть Афганистан

Радикальное движение «Талибан» согласилось позволить вылететь чартерными рейсами из аэропорта Кабула 200 американцам и гражданам третьих стран, оставшимся в Афганистане после завершения военной операции США по эвакуации. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.
По его данным, спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад на переговорах убедил талибов пойти на этот шаг. Как ожидается, самолеты покинут аэропорт Кабула уже в четверг.
В среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что радикальное движение не выпускает из Афганистана чартерные авиарейсы, которыми пытается покинуть страну ряд категорий ее граждан, и Соединенные Штаты работают над решением данной проблемы.
В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в среду отметила, что США из-за опасений относительно безопасности не станут принимать на своих военных базах чартерные рейсы из Афганистана, если на борту будет находиться большое число неизвестных американской стороне людей, которые не прошли надлежащую проверку.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016