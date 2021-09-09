Сопротивление в Панджшере заявило о контроле двух третей территории провинции

Фронт национального сопротивления (ФНС) контролирует до 65% территории афганской провинции Панджшер, талибам удалось захватить только основную дорогу. Об этом в интервью CNN заявил представитель ополченцев Али Майсам Назари.
«От 60 до 65% Панджшера находятся под нашим контролем. В Панджшере много дополнительных ущелий, порядка 15, и все они находятся под нашим контролем», — сказал он.
По его словам, ополченцы совершили тактическое отступление от главной дороги и провинциального центра, однако вскоре намереваются их отбить. «География и топография не позволяют какому-либо захватчику овладеть всем ущельем», — добавил Назари.
«Талибан» пришел к власти в августе. Боевики перешли в наступление, после того как США и их союзники начали выводить свои войска. Талибы занимали один крупный город за другим и в середине августа вошли в Кабул, объявив о полном захвате государства. Президент Ашраф Гани бежал в ОАЭ.
Провинция Панджшер стала сосредоточием сил сопротивления. Его возглавили сын Панджшерского Льва Ахмад Масуд и вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя главой государства после бегства Гани.
6 сентября, после сообщения о переходе Панджшера под контроль талибов, группировка заявила о бегстве Салеха в Таджикистан. Тогда силы сопротивления опровергли данное сообщение. Представитель ФНС Назари подчеркнул, что борьба в Панджшере продолжается.
Панджшерское ущелье к северу от Кабула — это длинная узкая долина в горах, единственная точка входа в которую — ущелье на южной стороне, по направлению к столице. Благодаря выгодному географическому положению регион оставался неподконтрольным для советских войск на протяжении всего периода с 1979 по 1989 год. Там же Северный альянс (группа полевых командиров, боровшихся с талибами) держал оборону в 1990-е годы.
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