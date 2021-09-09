«Укрзализныця» ограничила движение пригородных поездов на Донбассе из-за обстрелов

Около 08:00 четверга в районе станции Скотоватая Донецкой железной дороги начался обстрел из тяжелого вида вооружения с не подконтрольной Украине территории; в связи с этим «Укрзализныця» решила ограничить движение пригородных поездов на направлении Константиновка — Донецк.

Как сообщила пресс-служба компании, снаряды падают на расстоянии 2 км от станции. В настоящее время повреждений инфраструктуры нет. Работники станции и пассажиры эвакуированы в укрытие.

До стабилизации ситуации движение пригородных поездов № 6011/6072 Лиман — Скотоватая — Лозовая и № 6003/6004 Изюм — Скотоватая — Святогорск УЗ ограничила до станции Фенольная.