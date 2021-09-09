СМИ сообщили о планах талибов провести выборы

Радикальное движение «Талибан» намерено через полгода провести выборы, на основе которых будет сформирован «официальный кабинет министров». Об этом в четверг сообщило агентство The Khaama Press со ссылкой на членов движения, ранее занимавших в нем руководящие посты.

По их данным, «постоянное правительство Афганистана, официальный кабинет, будет сформировано по итогам выборов и всеобщего волеизъявления». Нынешние власти страны, как ожидается, «планируют провести голосование через полгода». До этого момента будет работать переходное правительство талибов, объявленное ими во вторник.