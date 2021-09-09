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Завтра ВСК обнародует результаты по делу «вагнеровцев»

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Завтра ВСК обнародует результаты по делу «вагнеровцев»

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц против суверенитета Украины в пятницу обнародует результаты расследования по делу «вагнеровцев», сообщила ее председатель, заместитель главы парламентского комитета по нацбезопасности Марьяна Безуглая.

«Завтра мы обнародуем результаты работы, информацию о кейсе вагнеровцев в максимальном объеме... и переходим к следующим вопросам работы ВСК: переговоры Медведчука и других с русскими, Иловайск, Дебальцево, Минские договоренности», — написала Безуглая в Фейсбуке в четверг.

Народный депутат сообщила, что ВСК вопрос по делу «вагнеровцев» рассмотрит в закрытом режиме, затем сообщит результаты расследования журналистам, а потом продолжит свое заседание в открытом режиме.

Как сообщалось, 29 июля 2020 года под Минском были задержаны 33 члена ЧВК «Вагнер».

12 августа того же года Офис генерального прокурора (Украина) обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек из российской частной военной компании «Вагнер», которые «принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций «ЛНР» и «ДНР». «Всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации», — сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Однако 14 августа стало известно, что Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных «вагнеровцев».

18 августа ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК «Вагнер»: они должны были вылететь из Минска в Стамбул, но в полете один из пассажиров должен был имитировать ухудшение здоровья, в результате чего самолет должен был совершить вынужденную посадку в Киеве, где «вагнеровцев» должны были задержать.

СМИ утверждали, что об операции было доложено президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, после чего в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

В июне 2021 года президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность главы Офиса президента Андрея Ермака к срыву так называемой операции по захвату «вагнеровцев», назвав идею такой операции «идеей других стран».

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8 сентября 2021 года на американском телеканале CNN был обнародован материал о якобы помощи ЦРУ США Украине в части организации операции по задержанию 33 боевиков ЧВК «Вагнер». По их данным, украинская сторона получила от США наличные деньги, техническую помощь и консультации ЦРУ во время организации операции.

При этом высокопоставленный американский чиновник заявил CNN, что эти утверждения «ложны».

ВСК, ЧВК Вагнер
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