У России и Беларуси может появиться общий парламент

Россия и Беларусь в будущем могут иметь союзный парламент, однако для этого нужно сначала «подрасти», заявил президент Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко. При этом глава российского государства подчеркнул, что вопрос союзного парламента на встрече не обсуждался.
«Полагаем, что прежде всего нужно заняться экономикой, а потом все естественным образом будет требовать дополнительного регулирования. В том числе, может быть, и на уровне союзного парламента, я не исключаю, что такой может быть создан», — сказал Путин.
«Но для этого нужно, что называется, подрасти, — продолжил президент. — Мы этого не обсуждали, и такие вопросы в повестке дня не стояли».
Он также отметил, что, несмотря на «благородство» цели политической интеграции двух государств, сначала нужно создать экономический базис, «фундамент для того, чтобы двигаться дальше, в том числе и на политическом треке».
Комментируя итоги переговоров с Лукашенко, Путин отметил, что Москва и Минск договорились о проведении общей макроэкономической политики, о гармонизации денежно-кредитной политики, интеграции платежных систем, обеспечении информационной безопасности, углублении сотрудничества в таможенной и налоговой сферах.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016