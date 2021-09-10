У России и Беларуси может появиться общий парламент

Россия и Беларусь в будущем могут иметь союзный парламент, однако для этого нужно сначала «подрасти», заявил президент Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко. При этом глава российского государства подчеркнул, что вопрос союзного парламента на встрече не обсуждался.

«Полагаем, что прежде всего нужно заняться экономикой, а потом все естественным образом будет требовать дополнительного регулирования. В том числе, может быть, и на уровне союзного парламента, я не исключаю, что такой может быть создан», — сказал Путин.

«Но для этого нужно, что называется, подрасти, — продолжил президент. — Мы этого не обсуждали, и такие вопросы в повестке дня не стояли».

Он также отметил, что, несмотря на «благородство» цели политической интеграции двух государств, сначала нужно создать экономический базис, «фундамент для того, чтобы двигаться дальше, в том числе и на политическом треке».

Комментируя итоги переговоров с Лукашенко, Путин отметил, что Москва и Минск договорились о проведении общей макроэкономической политики, о гармонизации денежно-кредитной политики, интеграции платежных систем, обеспечении информационной безопасности, углублении сотрудничества в таможенной и налоговой сферах.