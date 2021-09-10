Президент Украины Владимир Зеленский считает, что встреча в «нормандском формате» зависит от России, Киев работает над ее подготовкой.

«Не все движется вперед так быстро, как я бы очень хотел, и как точно, мне кажется, Россия сегодня не хочет... Это мои внутренние проблемы, что я могу сделать и как мне нужно заставить их иметь желание предметно говорить о деоккупации нашей страны. Просто фразами, угрозами, криками мы ничего не достигнем. Мне нужен результат, который мы измеряем в людях... Должна быть встреча. „Нормандская встреча“, возможно будет, зависит от них. Мы самостоятельная страна, но в некоторых вопросах еще не настолько мощная, чтобы диктовать эту политику», — сказал Зеленский в ходе форума мероприятия YES Brainstorming в пятницу.

По его словам, Украина работает над подготовкой этой встречи, и если она состоится, будет обмен пленными. «Я не верю, что будет (обмен — ред.) всех на всех. Все о чем мы договариваемся никогда 100% не делается, Россия этого не делает, но тем не менее если будет встреча, то будет какой-то результат», — сказал Зеленский.

Напомним, что так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта на Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.