Миссия МВФ может начать работу в Украине 21-23 сентября

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в Украине по вопросам первого пересмотра программы stand-by может начать работу 21-23 сентября этого года, сообщил представитель Украины в Фонде Владислав Рашкован.
«Миссия может начать работу через 10-12 дней», — сказал он на конференции YES Brainstorming в Киеве в субботу.
Рашкован уточнил, что, скорее всего, эта миссия снова будет «виртуальной», то есть работа будет осуществляться в удаленном режиме.
В то же время, по его словам, сохраняется шанс, что глава миссии Иванна Владкова-Голлар прибудет в Киев, однако это зависит от развития эпидемиологический ситуации в Украине с Covid.
Напомним, глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко на этой неделе сообщил, что сумма второго транша stand-by может быть выше запланированных $700 млн за счет объединения транша, однако этот вопрос будет обсуждаться во время дискуссии с миссией.
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