Миссия МВФ может начать работу в Украине 21-23 сентября

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в Украине по вопросам первого пересмотра программы stand-by может начать работу 21-23 сентября этого года, сообщил представитель Украины в Фонде Владислав Рашкован.

«Миссия может начать работу через 10-12 дней», — сказал он на конференции YES Brainstorming в Киеве в субботу.

Рашкован уточнил, что, скорее всего, эта миссия снова будет «виртуальной», то есть работа будет осуществляться в удаленном режиме.

В то же время, по его словам, сохраняется шанс, что глава миссии Иванна Владкова-Голлар прибудет в Киев, однако это зависит от развития эпидемиологический ситуации в Украине с Covid.

Напомним, глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко на этой неделе сообщил, что сумма второго транша stand-by может быть выше запланированных $700 млн за счет объединения транша, однако этот вопрос будет обсуждаться во время дискуссии с миссией.