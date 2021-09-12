Мэр Парижа решила баллотироваться в президенты

Мэр Парижа Анн Идальго, представляющая Социалистическую партию, объявила о планах баллотироваться в президенты на выборах в 2022 году. Об этом 62-летняя Идальго заявила в ходе выступления в городе Руан на северо-западе страны.

"В эти непростые времена, чтобы вселить надежду в нашу жизнь, я решила стать кандидатом на пост президента Франции«,— объявила Анн Идальго, которуюц цитирует Reuters. Идальго стала первой женщиной, возглавившей столицу Франции в 2014 году.

О намерении участвовать в предстоящих выборах уже объявил бывший министр экономики Франции Арно Монтебур. В предвыборную гонку также собираются вступить лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен, глава регионального совета О-де-Франс Ксавье Бертран, руководитель столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс и бывший главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье.

Ранее проведенный по заказу газеты Le Parisien и агентства France info опрос общественного мнения показал, что за президентский пост в 2022 году реально смогут бороться лишь два политика — нынешний глава государства Эмманюэль Макрон и Ле Пен.