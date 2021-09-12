На Донбассе сегодня трижды обстреляли позиции ВСУ, погиб военный

В течение суток, 12 сентября, российские наемники на Донбассе три раза нарушили условия режима прекращения огня, открывая по позициям украинской армии огонь из гранатометов, стрелкового оружия и противотанковых ракетных комплексов.
Как сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил в воскресенье, в результате обстрелов боевиков один военнослужащий ВСУ погиб.
«С начала текущих суток зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Вблизи Нью-Йорка противник обстрелял позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов. В направлении Невельского вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из стрелкового оружия. В районе населенного пункта Верхнеторецкое российские оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс. В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью», — говорится в сообщении штаба.
На обстрелы российских наемников украинские военнослужащие открывали ответный огонь.
«О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК... Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации», — резюмируют в штабе ООС.
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