В начале недели в Украине до 27 градусов тепла

В Украине в понедельник небольшие дожди и гроза ожидаются в западных и северных областях, температура днем 22-27°.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
«Без осадков, лишь днем в западных и большинстве северных областей местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром на западе страны местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, на побережье черного моря до 17°, днем 22-27°, в южных областях до 29°, в Карпатах днем 13-18°, ночью 5-10°», — говорится в сообщении.
В Киеве и области 13 сентября без осадков, лишь во второй половине дня местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. В столице температура ночью 12-14°, днем около 25°, на Киевщине ночью 9-14°, днем 22-27°.
Синоптики прогнозируют 14 сентября ночью в западных и северных областях, днем в Карпатском регионе и в Одесской области местами небольшие дожди, грозы; на остальной территории 15 сентября в Украине без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура 14 сентября ночью 9-14°, на юге до 17°, днем в западных и северных областях 19-24°, на остальной территории 23-28°; 15 сентября в западных и северных областях ночью 5-10°, днем 16-21°; на остальной территории ночью 9-14°, днем 20-25°.
В столичном регионе 14-15 сентября без осадков, лишь ночью 14 сентября местами небольшой дождь. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура 14 сентября ночью 9-14°, днем 19-24°; 15 сентября ночью 5-10°, днем 16-21°.
Согласно прогнозу, в Украине 16 сентября без осадков, лишь днем в западных областях дожди, местами грозы. 17 сентября в западных, северных и местами центральных областях дожди, на остальной территории без осадков.
Температура ночью 16 сентября 5-10°, в южной части и западных областях, 17 сентября в Украине, кроме восточной части, 8-13°, на побережье Черного моря до 16°; днем 17-23°, в южной части до 26°, 17 сентября в западных и северных областях 14-19°.
На Киевщине 16 сентября осадков не ожидается; температура ночью 5-10°, днем 17-22°. 17 сентября дожди; температура ночью 8-13°, днем 14-19°.
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