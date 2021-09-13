В Украине за сутки 1 205 новых случаев СOVID-19

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 1 205 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 758 человек, 18 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 12 сентября 2021 в Украине зафиксировано 1 205 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 149, медработников — 23). Также за минувшие сутки: госпитализировано — 833 человек; летальных случаев — 18; выздоровело — 758 человек», — сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.
Днем ранее, 12 сентября зафиксировано 2 196 новых случаев заболевания, 11 сентября зафиксировано 3 869 новых случаев заболевания СOVID-19, 10 сентября сообщалось о 3 615 новых инфицированных коронавирусом, 9 сентября зафиксировано 3 663 новых случаев заболевания.
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 317 824 человека, выздоровело 2 221 868 человек, летальных случаев — 54 360.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (166), Тернопольской (148), Черновицкой (120), Житомирской (88) и Львовской (86) областях.
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