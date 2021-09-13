Уже четыре области имеют высокие показатели COVID-госпитализаций

Сегодня, 13 сентября все области Украины находятся в «зеленой» зоне адаптивного карантина. Однако уже в четырех регионах страны эпидемиологические показатели находятся не в пределах нормы.
Об этом сообщает Минздрав.
Так, в Волынской области длительное время наблюдается превышение нормы по показателю динамики госпитализаций COVID-больных. Сейчас он составляет 65%, а ранее находился в пределах 53,4-62,6%.
Кроме того, Львовская область уже вторую неделю подряд демонстрирует высокие показатели COVID-госпитализаций. По последним данным, она составляет 82,6%, хотя ранее достигала 64,7-72,3%.
Также Одесская область имеет неудовлетворительную ситуацию по этому же показателю, он сейчас составляет 53,1%, а днем ранее составлял 52,3%.
Тернопольская область тоже демонстрирует высокие показатели COVID-госпитализаций. По последним данным, этот показатель в регионе находится в пределах 62,8%, а предварительно составлял 50,9%.
Стоит отметить, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.
Напомним, за сутки в Украине с коронавирусом госпитализировали 833 человека, выявлено 1205 новых заражений.
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