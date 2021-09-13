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Регулятор ФРГ пригрозил наказанием «Газпрому» за «Северный поток – 2»

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Регулятор ФРГ пригрозил наказанием «Газпрому» за «Северный поток – 2»

Несоблюдение при вводе в эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2» условий так называемого анбандлинга (unbundling) будет рассматриваться как административное правонарушение и повлечет за собой наказание. Об этом заявили ТАСС в понедельник в Федеральном сетевом агентстве (регулятор ФРГ).

«Федеральное сетевое агентство не принимает решения о запуске, но проверяет соблюдение компанией правовых предписаний, например, соблюдения правил анбандлинга. Если к моменту ввода в эксплуатацию не будут соблюдены условия по разделению компаний, то Федеральное сетевое агентство может назначить наказание, рассматривая это как административное правонарушение», — пояснил представитель регулятора. Он напомнил, что разрешение на эксплуатацию выдают компетентные органы федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания.

«Северный поток — 2» должен соответствовать одному из базовых правил европейского энергорынка. Смысл анбандлинга заключается в том, что компании, которые занимаются добычей ресурсов, не имеют права их транспортировать — для этих двух процессов нужны разные фирмы. Если бы «Северный поток — 2» был завершен до 23 мая 2019 года, то это правило бы его не касалось. Достроен он к тому моменту не был, но миллиардные инвестиции уже были сделаны — в Nord Stream 2 AG полагали, что это можно считать завершением проекта, но германский регулятор счел иначе и исключений для проекта делать не стал.

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Чтобы соответствовать правилам третьего энергопакета ЕС, оператор Nord Stream 2 AG в июне подал запрос в Федеральное сетевое агентство запрос на регистрацию в ФРГ независимого оператора транспортировки. В ведомстве пока изучают пакет документов.

На прошлой неделе «Газпром» сообщил, что строительство «Северного потока — 2» полностью завершилось утром 10 сентября. Как ожидается, далее будут проведены пусконаладочные работы.

Северный поток-2
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