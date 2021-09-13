Ученые призвали богатые страны отказываться от программ ревакцинации

Специалисты Всемирной организации здравоохранения призвали правительства стран мира, в которых идет ревакцинация от коронавируса нового типа, отказаться от этого и направить излишки вакцин в те государства, в которых доля привитых людей остается низкой. Открытое письмо опубликовал научный журнал The Lancet.

«Запасы вакцин пока крайне ограничены. Даже если усиление иммунитета уже привитых лиц принесет какую-то пользу, этот эффект не перевешивает преимуществ, которые человечество получит от вакцинации непривитого населения. Благодаря этому мы сможем приблизить конец пандемии», — считает Анна-Мария Энао-Рестрепо, глава Программы ВОЗ по разработке вакцин.

Возникновение дельта-варианта и других новых разновидностей коронавируса нового типа породило опасения, что в ближайшее время могут появиться новые версии вируса, стойкие к действию вакцин и антител переболевших людей. Подобные соображения заставили власти многих стран мира задуматься о проведении национальных программ по ревакцинации населения. Например, власти Израиля первыми запустили подобную программу в конце лета 2021 года.

Энао-Рестрепо и ее коллеги по ВОЗ и другим здравоохранительным организациям заинтересовались, насколько положительно подобные программы ревакцинации повлияют на эпидемиологическую обстановку в мире. Они сравнили их преимущества и недостатки с тем, что произошло, если бы излишки вакцин были направлены в те государства, где число привитых людей пока остается низким или близким к нулю.

Ученые проанализировали результаты исследований, проведенных в последние месяцы во всех странах мира и нацеленные на изучение того, как поменялась эффективность работы вакцин после появления новых вариаций SARS-CoV-2. Кроме того, эксперты проанализировали, как быстро падает эффективность вакцин с течением времени.

Исследователи пришли к выводу, что все применяемые сейчас вакцины, в том числе инактивированные и основанные на матричной РНК, продолжают оставаться эффективными — они предотвращают от 65 до 90% заражений и защищают 80-100% пациентов от тяжелого течения COVID-19. Это характерно для всех привитых пациентов даже с учетом того, что эффективность некоторых прививок быстро падает со временем.

С другой стороны, непривитые по-прежнему остаются крайне уязвимыми для инфекции. Поэтому ученые предлагают максимально расширить круг людей, получающих прививки от COVID-19. Это потребует отказа от национальных программ ревакцинации и перенаправления вакцин в те регионы мира, где сейчас они недоступны.

Как считают эксперты ВОЗ, подобные меры максимально эффективно будут способствовать скорейшему завершению глобальной пандемии COVID-19 и защитят человечество от появления новых штаммов SARS-CoV-2, способных еще более эффективно противодействовать антителам и другим формам иммунного ответа.