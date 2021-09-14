Перевозка сборных грузов от профессионалов

Хотите сэкономить на международной доставке? Воспользуйтесь услугой сборных грузов. Это наиболее выгодный вариант перевозки грузов для тех, кто отправляет небольшие партии товара. Такая доставка предполагает объединение разных грузов в одном транспортном средстве. Данная услуга особенно востребована для малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей.
Особенности перевозки сборных грузов
Сборные грузы – популярная форма транспортировки грузов на дальние расстояния. Особенность заключается в том, что происходит консолидация мелких партий нескольких отправителей. Это предусматривает доставку небольших партий груза по выгодной стоимости.
На самом деле международная перевозка сборных грузов – это простая и эффективная схема доставки, которая гарантирует 100% безопасность груза. Такая услуга позволяет в несколько раз сократить стоимость услуги перевозки мелкогабаритных грузов. Существенная экономия достигается благодаря максимально эффективному использованию грузового пространства.
Таким образом, можно выделить несколько главных плюсов перевозки сборных грузов:
Стоимость международной доставки сборных грузов зависит от ряда факторов: расстояния, особенностей груза, документального сопровождения.
Кому доверить международную перевозку сборных грузов?
Вам нужно перевезти небольшую партию товара или малогабаритного груза? Ищите надежную компанию-перевозчика? Транспортная компания «Витал Спец Сервис» знает все тонкости и специфику грузоперевозок.Она имеет многолетний опыт в перевозке сборных грузов и не перестает демонстрировать высокие стандарты обслуживания.
Все чаще клиенты заказывают перевозку сборных грузов в компании «Витал Спец Сервис» и вот почему:
Профессиональная перевозка сборных грузов – залог успешной внешнеэкономической деятельности любой современной компании. У вас есть возможность выбрать наиболее приемлемый вариант доставки и при этом неплохо сэкономить на транспортных расходах.
Консолидация привлекает внимание как юридических, так и частных лиц. Заказать международную перевозку сборных грузов можно прямо сейчас здесь: https://www.pereezd.net.ua/perevozki_sbornyh_gruzov.html. Доступна услуга перевозки сборных грузов «под ключ».
Цель компании «Витал Спец Сервис» – сделать международную доставку грузов максимально комфортной и быстрой для клиента при этом обеспечить полную безопасность перевозимого груза.
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