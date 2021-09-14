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«Северный поток-2» не будет запущен в эксплуатацию без сертификации

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«Северный поток-2» не будет запущен в эксплуатацию без сертификации

Госсекретарь Федерального министерства экономики и энергетики Германии Андреас Файхт заверил, что «Северный поток 2» не будет запущен в коммерческую эксплуатацию до завершения сертификации, сообщила советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль.

«Он (Файхт — Ред.) заверил, что СП2 не будет запущен в коммерческую эксплуатацию до завершения сертификации», — написала она на своей странице в Facebook по итогам визита госсекретаря в Киеве.

Зеркаль напомнила, что немецкий регулятор BNetzA, начиная с 8 сентября имеет четыре месяца для рассмотрения заявки Nord Stream-2 AG на сертификацию компании как независимого оператора СП2. Далее BNetzA передаст отчет Европейской комиссии, которая имеет два месяца для собственного заключения и еще дополнительно два месяца, если это понадобится. Начало работы СП2 без разрешений приведет к применению к нему санкций.

«Правда есть еще один „технический“ вопрос. К моменту физического запуска газа по трубе, эта труба должна получить сертификат безопасности независимого международного сертификатора. Nord Stream-2 AG отказывается комментировать, какая сертификационная компания будет обслуживать СП2 и привлечена ли эта компания к процессу предварительной проверки. Продолжительность этапа — от одного месяца до одного года», — добавила Зеркаль.

Ранее глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил, что Украина в ходе визита Файхта хотела бы услышать, как Германия намерена реализовывать планы устроить в Берлине или Брюсселе переговоры с европейскими компаниями и, возможно, «Газпромом» о гарантиях транзита через Украину после 2024 года.

Как сообщалось, администрация президента США Джо Байдена ввела санкции против нескольких компаний, поддерживавших «Северный поток-2», но не против самой компании-оператора этого проекта. В руководстве США посчитали, что введение санкций против Nord Stream-2 AG ухудшит отношения Штатов с их ключевым союзником Германией, но не остановит проект.

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Летом 2021 года США и ФРГ согласовали общую позицию по теме «Северного потока-2». В частности, Берлин обязуется принимать меры в случае, если РФ будет использовать поставки энергоносителей для оказания давления на другие страны. В «Газпроме» назвали совместное заявление Джо Байдена и Ангелы Меркель по СП2 декларативным, которое по своей правовой природе не является юридически обязывающим документом.

В начале сентября «Газпром» сообщил, что морская часть второй нитки газопровода «Северный поток-2» технически завершена. Тем не менее, сохраняется ряд бюрократических барьеров, которые компании предстоит преодолеть, прежде чем газопровод будет запущен.

Северный поток-2
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