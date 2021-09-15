В Украине серьезно выросло количество летальных случаев от COVID-19

За последние две недели темпы распространения заболеваемости COVID-19 значительно ускорились. Среднее количество новых инфицированных COVID-19 увеличилось вдвое за последние две недели, а смертность выросла на 41%, информирует Национальная академия наук Украины.

Новые госпитализации выросли на 60% за две недели и составляют в среднем 1030 человек в день.

«После определенного торможения в конце августа 2021 года, с началом сентября 2021 года темпы роста количества больных и число новых летальных случаев существенно превысили прошлогодние показатели. Сохранение такой тенденции указывать на то, что новая волна, вероятно, пройдет быстрее и будет иметь более разрушительные последствия », — отмечают ученые.

С началом учебного года фиксируется рост случаев заболевания среди детей. Их доля в общей статистике заболевания превысила 10%. Это максимальное число за все время наблюдения.

Высокий уровень заболеваемости наблюдается в Черновицкой области. Высокие темпы роста количества случаев инфицирования коронавирусом также прослеживаются во Львовской, Волынской и Тернопольской областях.