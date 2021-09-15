В «Газпроме» признали, что не смогут начать поставки газа по «Северному потоку – 2» с 1 октября

Поставки газа по «Северному потоку — 2» 1 октября еще на начнутся, сказал журналистам председатель правления российского «Газпрома» Алексей Миллер.
Отвечая на вопрос о том, что в СМИ проходила информация, что поставки по «Северному потоку — 2» могут начаться уже 1 октября, он ответил: «Нет. 1 октября поставки еще не начнутся».
Данные о том, что поставки газа по «Северному потоку — 2», строительство которого было завершено на днях, начнутся с 1 октября, ранее опубликовало агентство Bloomberg.
Между тем до запуска газопровод еще должен пройти технические испытания и сертификацию. Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал в среду, что процесс получения разрешения на запуск газопровода «Северный поток — 2» может занять около четырех месяцев.
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