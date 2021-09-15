ЛНР и ДНР подписали договор об экономической интеграции

Главы непризнанных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали в среду в режиме видео-конференц-связи договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции. Об этом передает контролируемое сепаратистами агентство Луганскинформцентр.
Договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции позволит повысить качество жизни жителей ЛНР и ДНР, заверил после подписания документа Пасечник.
Пушилин и Пасечник 6 сентября сообщили, что ЛНР и ДНР создадут единое экономическое и таможенное пространство, соответствующее законодательству РФ. «Власти» ЛНР и ДНР также приняли программы социально-экономического развития «республик» Донбасса на 2022-2024 гг. В декларации, принятой тогда по итогам встречи руководства ДНР и ЛНР, отмечалось, что «республики» планируют подписать договоры, которые обеспечат создание единого экономического пространства для устойчивого развития экономики и улучшения качества жизни населения.
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