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Экс-глава правления ОГХК А.Сомов заключал контракты со структурами Фирташа, несуществующими индийскими компаниями и предприятиями российского ОПК

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Экс-глава правления ОГХК А.Сомов заключал контракты со структурами Фирташа, несуществующими индийскими компаниями и предприятиями российского ОПК

Теперь уже бывший и.о. главы правления ОГХК Артур Сомов публично заявлял, что принципиально не работает с российскими и крымскими «прокладками». Это не помешало ему заключить ряд контрактов со структурами Group DF, фиктивными индийскими фирмами и филиалами российской корпорации ВСМПО-АВИСМА. Об этом пишет сайт «Аргумент».

Так, по словам авторов статьи, в июне 2021 года ОГХК был подписан контракт на поставку рутилового концентрата с компанией JHan Corp Ltd. Анализ открытых источников выдает ссылки 1,2 на ресурсы где указано, что основным партнёром компании J Han Corp является ПРАТ «Крымский Титан» с которым она сотрудничает уже много лет. Также, среди основных поставщиков числятся компании «Сумыхимпром» и «ХимВектор» входящие в группу DF.

Кроме того, 17 августа 2021 г. вр.и.о. главы правления ОГХК Артур Сомов подписал Контракт № 122/1-21 от 17.08.2021 с фиктивной компанией S.K. Mine-Chem на сумму 12 млн. дол. и сразу заключил спецификацию на сумму 3 млн. 192 тыс. дол. для поставки продукции на сумму свыше 3 млн. дол. уже в августе-сентябре 2021 г. При этом, как отмечает «Аргумент», данные о компании S.K. Mine-Chem отсутствуют на официальном сайте Министерства корпоративных дел Индии и в официальных реестрах индийских налогоплательщиков. Согласно подписанному Сомовым контракту, у предпринимателя KALPESH RAMOLIA есть номер GST, который присваивают если годовой оборот составляет свыше 40 рупий (чуть больше 14 грн.) или в случае ведения онлайн-бизнеса.

Получается, что руководитель крупнейшей украинской госкомпании впервые за 65-летнюю историю ОГХК подписал многомилионный (12 млн. дол.) контракт на поставку титанового сырья с каким-то мелким индийским предпринимателем, который не может являться конечным потребителем продукции ОГХК, представлять интересы добросовестных потребителей сырья, не распоряжается легальными собственными средствами и не в состоянии что-либо кому-то официально гарантировать, в т.ч. финансово — отмечают журналисты.

В статье отмечается, что индийский предприниматель KALPESH RAMOLIA и S.K. Mine-Chem осуществили контракт с ОГХК в интересах эмиратской оффшорной компании Defessa Trans F.Z.E. В 2021 году Defessa Trans F.Z.E. приобрела у S.K. Mine-Chem три поставки рутилового концентрата и эта индийская «фирма» была единственным поставщиком сырья для Defessa Trans F.Z.E. Кроме того, при бывших ТОП-менеджерах ОГХК Журило и Перцеве, Defessa Trans FZE втечение нескольких лет поставляла титановое сырье для российской госкорпорации «ВСМПО-АВИСМА» и до сих пор имеет просроченный долг перед ОГХК в размере 15 млн. дол. по иску в Международный коммерческий арбитражный суд при ТТП Украины.

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Также в статье приводятся материалы другого журналистского расследования, из которого видно, что филиалы ОГХК осуществляли поставки своей продукции для российской корпорации «ВСМПО-АВИСМА» в апреле 2020 года, в мае и июне 2021 года. На приводимых в качестве документах стоят печати Харьковской таможни ГФС, а также Белгородской и Свердловской таможен. На документе стоит также печать ОГХК.

Дмитрий Фирташ, Индия, ОГКХ, Артур Сомов
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