Две дозы вакцины в Украине получили уже 5 млн человек

За минувшие сутки иммунизировано 122 906 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Telegram.

«122 906 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 16 сентября 2021. Одну дозу получили 72 201 человек, полностью иммунизированы — 50 705 человек », — сказано в сообщении утром в пятницу.

Отмечается, что в течение суток работало 833 мобильные бригады, 2 884 пункта прививки, 316 центров вакцинации.

В Минздраве отметили, что с начала прививочной кампании привито 6 169 886 человек, из них получили одну дозу — 6 169 884 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 5 059 771 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

«Всего проведено 11 229 655 прививок», — подытожили в пресс-службе ведомства.