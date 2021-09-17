Зеленский в понедельник снова едет в США

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 20 сентября, отправится в Соединенные Штаты Америки, где примет участие Генеральной ассамблее Организации объединенных наций, сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров.
«Уже официально: в понедельник начнется визит президента Украины в США. Владимир Зеленский примет участие в Генеральной ассамблее ООН, выступит там с речью, а также у него будет ряд двусторонних встреч с лидерами других государств, представителями международных организаций, в частности с генеральным секретарем ООН, с представителями бизнеса, инвесторами и украинской громадой в США», — сказал Никифоров на брифинге в пятницу.
Напомним, 1 сентября 2021 года Владимир Зеленский провел в США встречу со своим американским коллегой Джо Байденом. Ее результатом стали: рамочное соглашение по стратегическим основам оборонного партнерства, меморандум в 30 миллиардов долларов на строительство энергоблока на Хмельницкой АЭС и заявление о поддержке евроатлантических устремлений Украины.
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