Уже в 10 областях страны превышены показатели COVID-госпитализаций

Сегодня, 18 сентября, все области Украины находятся в «зеленой» зоне адаптивного карантина. Однако в десяти регионах страны превышен показатель госпитализаций больных коронавирусом.

Об этом сообщает Минздрав.

Норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевания должна составлять не более 50%. Однако этот показатель превышен в областях:

Винницкой — 66,3%

Днепропетровской — 69,0%

Закарпатской — 65,9%

Луганской — 71,5%

Львовской — 68,6%

Николаевской — 105,1%

Ровенской области — 82,5%

Сумской — 56,7%

Харьковской — 59,0%

Хмельницкой — 51,3%

Отметим, что в Украине второй день подряд фиксируется более 6 тысяч новых COVID-случаев за сутки.