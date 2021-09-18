Уже в 10 областях страны превышены показатели COVID-госпитализаций

Сегодня, 18 сентября, все области Украины находятся в «зеленой» зоне адаптивного карантина. Однако в десяти регионах страны превышен показатель госпитализаций больных коронавирусом.
Об этом сообщает Минздрав.
Норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевания должна составлять не более 50%. Однако этот показатель превышен в областях:
Винницкой — 66,3%
Днепропетровской — 69,0%
Закарпатской — 65,9%
Луганской — 71,5%
Львовской — 68,6%
Николаевской — 105,1%
Ровенской области — 82,5%
Сумской — 56,7%
Харьковской — 59,0%
Хмельницкой — 51,3%
Отметим, что в Украине второй день подряд фиксируется более 6 тысяч новых COVID-случаев за сутки.
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