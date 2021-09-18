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В США порекомендовали третий укол вакциной Pfizer для лиц старше 65 лет

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В США порекомендовали третий укол вакциной Pfizer для лиц старше 65 лет

Группа экспертов Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) порекомендовала третий укол вакциной Pfizer от COVID-19 для лиц 65 лет и старше, а также для тех, кто находится в группе высокого риска. Об этом сообщает Axios.

При этом эксперты ведомства проголосовали против третьего укола вакциной Pfizer для молодежи.

FDA примет окончательное решение позже, однако результаты голосования специалистов могут повлиять на план администрации президента США Джо Байдена по ускорению вакцинации. Американский лидер в своем недавнем телеобращении к нации сообщил, что подписал распоряжение, требующее, чтобы все государственные служащие были вакцинированы против COVID-19. Это же требование применимо к сотрудникам компаний-подрядчиков федерального правительства.

В июле в FDA и Центре по контролю и профилактике заболеваний США также заявляли, что вакцинированные от COVID-19 не нуждаются в третьей дозе прививки. При этом регуляторы заявили, что «готовы к бустерным дозам, если и когда наука покажет, что они необходимы».

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Ранее Байден обратился к 80 млн американцев, которые все еще не вакцинировались от коронавируса, заявив, что Америка ими «разочарована».

"У нас есть инструменты для борьбы с вирусом, если мы соберемся вместе, чтобы использовать эти инструменты",- отметил он.

Чуть более 75 % взрослых американцев получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19. Между тем, полностью привиты от коронавируса более 64% населения США.

США, вакцинация
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