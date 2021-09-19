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В Украине за сутки вакцинировали еще почти 60 тысяч человек

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В Украине за сутки вакцинировали еще почти 60 тысяч человек

За минувшие сутки иммунизировано 58 605 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Telegram.

«58 605 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 18 сентября 2021. Одну дозу получили 34 743 человека, полностью иммунизированы — 23 862 человека», — сказано в сообщении утром в воскресенье.

Отмечается, что в течение суток работало 433 мобильные бригады, 1 649 пунктов прививки, 357 центров вакцинации.

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С начала прививочной кампании привито 6 282 898 человек, из них получили одну дозу — 6 282 896 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 5 137 923 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

«Всего проведено 11 420 819 прививок», — подытожили в пресс-службе ведомства.

вакцинация
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