В Украине за сутки еще 5 159 новых случаев заболевания Сovid-19

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 5 159 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 2 156 человек, 137 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 20 сентября 2021 в Украине зафиксировано 5 159 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 463, медработников — 129). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 1 086 человек; летальных случаев — 137; выздоровели — 2 156 человек», — сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 20 сентября было 2 265 новых случаев заболевания Сovid-19, 19 сентября сообщалось о 3 983 новых инфицированных коронавирусом, 18 сентября зафиксировано 6 234 новых случая заболевания, 17 сентября зафиксировано 6 624 новых случая заболевания СOVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 355 805 человек, выздоровело 2 233 573 человек, летальных случаев — 55 056.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (518), Харьковской (486).