Главы МИД стран ЕС поддержали Францию по спору о подлодках

Министры иностранных дел стран Евросоюза выразили солидарность с Францией в связи с решением Австралии отказаться от закупки французских подводных лодок в пользу соглашения с США и Великобританией. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Agence France-Presse.

«Министры выразили явную солидарность с Францией. Это объявление (о разрыве контракта. — Ред.) противоречило призывам к более тесному сотрудничеству с Евросоюзом в Индо-Тихоокеанском регионе», — сказал Боррель.

По словам Борреля, Евросоюз был «застигнут врасплох» объявлением о прекращении контракта, а также отметил, что из-за роста влияния Китая в регионе необходимо «больше сотрудничества, больше координации и меньше фрагментации», пишет Reuters.

Австралия, Великобритания и США договорились о новом партнерстве AUKUS (сокращение названий трех стран) в области обороны и безопасности, созданном для противостояния Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе. После этого Австралия разорвала заключенный с Францией в 2016 году многомиллиардный контракт на строительство 12 подлодок. Взамен она получит американские атомные субмарины. Контракт должен был стать самым дорогим в истории ВМФ Австралии, его стоимость составляла $66 млрд.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал произошедшее «ударом в спину». Государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что после разрыва контракта вся Европа потеряла к Австралии доверие. Париж отозвал своих послов из США и Австралии для консультаций.