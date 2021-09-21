Уровень заболеваемости коронавирусом превышен почти во всех областях Украины

По состоянию на 21 сентября, уровень заболеваемости коронавирусом превышен в 22 областях. Кроме того, этот показатель превышен в Киеве.
Об этом сообщает Минздрав страны.
Норма показателя уровня заболеваемости составляет 75 на 100 тысяч жителей.
Сейчас она не превышена только в Закарпатской и Кировоградской областях.
При этом, самый высокий показатель в:
Черновицкой области (338 на 100 тысяч),
Луганской (331),
Тернопольской (221),
Одесской (162)
Киеве (157).
Кроме того, завышен показатель динамики уровня госпитализаций в 13 областях: Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской.
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