В Украине за сутки 6 754 новых случаев заболевания СOVID-19

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 6 754 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 2 095 человек, 105 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 21 сентября 2021 в Украине зафиксировано 6 754 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 625, медработников — 125). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 2 175 человек; летальных случаев — 105; выздоровели — 2 095 человек», — сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.
Днем ранее, 21 сентября зафиксировано 5 159 новых случаев заболевания, 20 сентября было 2 265 новых случаев заболевания СOVID-19, 19 сентября сообщалось о 3 983 новых инфицированных коронавирусом, 18 сентября зафиксировано 6 234 новых случая заболевания, 17 сентября зафиксировано 6 624 новых случая заболевания СOVID-19.
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 362 559 человек, выздоровело 2 235 668 человек, летальных случаев — 55 161.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (774), Днепропетровской (556), Донецкой (460), г. Киев (456), Львовской (449) и Одесской (442) областях.
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