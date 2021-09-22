В Украине не растут темпы вакцинации против COVID-19

В Украине сейчас продолжают делать около 100 тысяч прививок от коронавируса в день. Так, за минувшие сутки иммунизировано 116 005 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Telegram.

«116 005 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 21 сентября 2021. Одну дозу получили 68 502 человека, полностью иммунизированы — 47 503 человека», — сказано в сообщении утром в среду.

Отмечается, что в течение суток работала 841 мобильная бригада, 2 878 пунктов прививки, 335 центров вакцинации.

В Минздраве отметили, что с начала прививочной кампании привито 6 435 427 человек, из них получили одну дозу — 6 435 425 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 5 246 164 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

«Всего проведено 11 681 589 прививок», — подытожили в пресс-службе ведомства.

Отметим, план вакцинации предусматривает, что с сентября должны были делать более 8 млн прививок ежемесячно, однако эти темпы обеспечить пока не удалось.