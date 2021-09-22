Разумков созывает на завтра внеочередное заседание Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания на четверг, сообщила пресс-секретарь спикера Ольга Туний.

Она уточнила, что заседание состоится 23 сентября в 16:00 по требованию 165 народных депутатов.

«На повестке дня — четыре законопроекта, касающиеся вопросов налогообложения и фискальной политики», — написала Туний на своей странице в «Фейсбук».