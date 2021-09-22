В Крыму задержали 58 человек после перестрелки на заправке

Сотрудники российской полиции задержали 58 человек, которые устроили потасовку со стрельбой на АЗС в Евпатории, сообщили СМИ в МВД аннексированного Крыма. По предварительным данным, потасовка произошла между представителями крымскотатарской и чеченской общин.

«Массовых нарушений общественного порядка не допущено. Задержанных, у которых изъяли травматическое оружие разных марок, доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. По данному факту проводится проверка»,— сообщили в МВД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Конфликт разгорелся на автозаправке TES, принадлежащей крымскому бизнесмену, экс-директору госпредприятия «Черноморнефтегаз» Сергею Бейму.