В Украине хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19 получили 6,5 млн человек

За минувшие сутки иммунизировано 144 768 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Telegram.

«144 768 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 22 сентября 2021. Одну дозу получили 91 615 человек полностью иммунизированы — 53 153 человека», — сказано в сообщении утром в четверг.

Отмечается, что в течение суток работало 953 мобильные бригады, 2 993 пункта прививки, 344 центров вакцинации.

В Минздраве отметили, что с начала прививочной кампании привито 6 527 042 человека, из них получили одну дозу — 6 527 040 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 5 299 317 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

«Всего проведено 11 826 357 прививок», — подытожили в пресс-службе ведомства.