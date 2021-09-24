В Украине уже сделано почти 12 миллионов прививок против COVID-19

За минувшие сутки иммунизировано 153 628 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Telegram.

«153 628 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 23 сентября 2021. Одну дозу получили 96 986 человек полностью иммунизированы — 56 642 человека», — сказано в сообщении утром в четверг.

Отмечается, что в течение суток работало 993 мобильные бригады, 3 057 пункта прививки, 349 центров вакцинации.

В Минздраве отметили, что с начала прививочной кампании привито 6 624 028 человек, из них получили одну дозу — 6 624 026 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 5 355 959 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

«Всего проведено 11 979 985 прививок», — подытожили в пресс-службе ведомства.