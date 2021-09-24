В РФ новый максимум смертей из-за коронавируса за сутки

В России зарегистрировали 828 смертей из-за коронавируса за сутки. Это новый максимум в этой стране, сообщили в местном оперштабе.
Общее число таких смертей выросло до 202 273.
Накануне в РФ было зарегистрировано 820 смертей с заболеванием, аналогичный показатель был также зафиксирован 26 августа.
Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 21 379, до 7 376 374.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 21 379 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 749 (8,2%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.
Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 7 376 374 случая заболевания.
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