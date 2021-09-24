Франция предупредила о «серьезных последствиях» в случае прихода российских наемников в Мали

Развертывание деятельности российской частной военной компании «Вагнер» в Мали будет иметь серьезные последствия, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая прошла в четверг.

«Что касается Мали, то министр предупредил своего российского коллегу о серьезных последствиях вмешательства группы „Вагнер“ в дела этой страны», — сообщили в пятницу в пресс-службе французского МИД.

14 сентября агентство Reuters сообщило, что глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан подверг критике возможное размещение в Мали сотрудников ЧВК «Вагнер», назвав ее деятельность «несовместимой» с продолжением французского военного присутствия в африканской стране. После этого представители ряда западных стран подвергли критике возможный приход этой ЧВК в Мали.

Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявила в опубликованном в пятницу интервью газете Le Monde, что обсудила данный вопрос с министром обороны малийского переходного правительства и пригрозила «международной изоляцией» страны, если власти Мали заключат контракт о партнерстве с российскими наемниками. Она также выразила мнение, что подобный шаг приведет к «сокращению суверенитета» Мали.

В августе 2020 года в Мали произошел переворот. В результате мятежа были арестованы президент страны Ибрагим Бубакар Кейта и премьер-министр Бубу Сиссе. Организаторами мятежа стали трое высокопоставленных офицеров: генерал Шейк Фантамади Дембеле, полковники Диау и Мама Секу Леланта. В мае 2021-го группа военных в Мали опротестовала решение переходного правительства о назначении нового состава кабинета министров.