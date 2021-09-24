Шуфрич заявил о том, что стал владельцем телеканала

Депутат ВР от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Нестор Шуфрич сообщил в пятницу, что стал владельцем телеканала «Перший незалежний», созданного после того как в феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел против «каналов Медведчука».

«Сегодня я принял предложение от журналистов коллектива телеканала „Перший незалежний“ о вхождении в состав совладельцев с мажоритарной долей. Сразу же подписал соглашение о моем невмешательстве в редакционную политику журналистского коллектива», — сообщил Шуфрич на странице своей пресс-службы в Facebook.

Шуфрич заявил, что причиной, побудившей его стать владельцем мажоритарного пакета акций, стал конфликт телеканала «Перший незалежний» с Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания Украины, который поставил под сомнение прозрачность структуры собственности канала. «

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания в середине сентября назначил проверку телеканалу «Первый незалежний » на основании информации Службы безопасности Украины, касающуюся структуры собственности этого СМИ. Владельцем 100% акций телеканала является компания «Медиахолдинг новости», которой в свою очередь владеют 99 человек, каждому из которых принадлежит по 1%. Конечным бенефициарным владельцем акций указана журналистка того же телеканала Диана Панченко, которой остальные совладельцы передали свои доли в управление. Нацсовет назначил проверку, так как считает, что «Первый незалежний » не предоставил информацию о владельце оставшегося 1% акций.

«Первый незалежний » якобы создали сотрудники попавших 2 февраля под санкции телеканалов «пула Медведчука» «112 Украина», NewsOne и ZIK. «Первый независимый» начал вещание 26 февраля. Однако через час после начала эфира провайдеры отключили спутниковое вещание.