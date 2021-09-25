Схема движения поездов из-за карстового провала на Буковине изменена

Ситуация на железнодорожном участке Новоселица — Мамалыга, по которой курсировал поезд № 118/117 Чернигов — Черновцы, остается сложной, в схему движения поездов внесены изменения, сообщает «Укрзализныця».

«Принято решение, что вышеуказанный поезд будет курсировать объездным путем — через Тернополь и Залещики. Из-за этого из маршрута исключены остановки на станциях Новоселица, Ларга, Каменец-Подольский и Дунаевцы», — сказано в сообщении на странице ведомства в «Фейсбук».

В «Укрзализныце» объяснили, какие изменения внесены.

Так, из Черновцов можно выехать поездом № 8/7 Черновцы — Киев, к которому «Укрзализныця» с 27 сентября добавляет больше вагонов. Также с 27 сентября поезд № 118/117 Черновцы — Чернигов продолжит курсировать по измененному маршруту.

Посадка на станциях Ларга, Каменец-Подольский и Дунаевцы будет осуществляться на оперативно назначенный поезд № 127/128 Ларга — Чернигов по ранее приобретенным билетам на поезд № 117/118.

На станции Гречаны посадка как на поезд № 117/118, так и на № 127/128.

А для пассажиров, отправляющихся из Тернополя и Залещиков, появилась еще одна возможность добраться до Киева, Чернигова или Черновцов, благодаря объездному маршруту поезда № 118/117.

В то же время в ведомстве обращают внимание, что выезд из Черновцов рейсом № 118/117 не будет 1 и 2 октября, а также 15 и 16 октября.

Выезда из Чернигова этим же рейсом не будет: 2 и 3 октября, а также 15 и 16 октября.

«Укрзализниця» уже привлекла специалистов по карстовым процессоам анализировать пригодность участка Новоселица — Мамалыга для дальнейшего движения и способы стабилизации земляного полотна", — добавили в ведомстве.