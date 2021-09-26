В Украине даже в выходной 4 647 новых случаев заболевания СOVID-19 за сутки

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 4 647 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 983 человека, 69 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 25 сентября 2021 в Украине зафиксировано 4 647 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 448, медработников — 57). Также за минувшие сутки: госпитализировано — 2 325 человек; летальных случаев — 69; выздоровело — 983 человека», — сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 25 сентября зафиксировано 8 267 новых случаев заболевания СOVID-19, 24 сентября зафиксировано 9 058 новых случаев заболевания СOVID-19, 23 сентября зафиксировано 7 866 новых случаев заболевания СOVID-19, 22 сентября зафиксировано 6 754 новых случая заболевания СOVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 392 397 человек, выздоровело 2 244 192 человека, летальных случаев — 55 626.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (611), Днепропетровской (506), Одесской (331), Черновицкой (253) и Тернопольской (234) областях.