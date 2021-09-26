В Украине за сутки вакцинировали еще 64 тысячи человек

За минувшие сутки иммунизировано 64 221 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Telegram.

«64 221 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 25 сентября 2021. Одну дозу получили 38 778 человек, полностью иммунизировано — 25 443 человека», — сказано в сообщении утром в воскресенье.

Отмечается, что в течение суток работало 477 мобильных бригад, 1 880 пунктов прививки, 373 центра вакцинации.

В Минздраве отметили, что с начала прививочной кампании привито 6 759 691 человек, из них получили одну дозу — 6 759 689 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 5 443 521 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

«Всего проведено 12 203 210 прививок», — подытожили в пресс-службе ведомства.