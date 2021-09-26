В Кремле рассказали свою версию, что тормозит встречу Путина с Зеленским

Якобы нежелание официального Киева выполнять соглашение «Минск-2» является препятствием в организации возможной встречи президента РФ Владимира Путина с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1».

«Ну да, президент Российской Федерации, что называется, был готов вчера, — сказал Песков. — И здесь камень преткновения какой? Мы находимся в ситуации, когда работа по реализации Минского комплекса мер зашла в тупик».

По словам представителя Кремля, «тупик этот связан исключительно с позицией Украины». «Украина не хочет выполнять Минские договоренности, Украина хочет Минские договоренности заменить чем-то еще, не называя это своими словами. И, помимо этого, также не хочет выполнять, например, договоренности, которые в Париже были достигнуты уже... три года назад», — заявил Песков.

Кроме того, заметил представитель Кремля, Киев пытается представить Россию стороной конфликта. «Это не так все-таки. Все-таки это конфликт внутриукраинский. И конечно же он может решаться только если украинцы там и там начнут говорить друг с другом», — сказал пресс-секретарь.