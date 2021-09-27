В Украине за сутки против COVID-19 сделали всего 37 тысяч человек

За минувшие сутки иммунизировано 37 153 человека, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Telegram.

«37 153 человека вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 26 сентября 2021. Одну дозу получили 21 836 человек полностью иммунизировано — 15 317 человек», — сказано в сообщении утром в воскресенье.

Отмечается, что в течение суток работало 308 мобильных бригад, 1 119 пунктов прививки, 357 центра вакцинации.

В Минздраве отметили, что с начала прививочной кампании привито 6 781 527 человек, из них получили одну дозу — 6 781 525 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 5 458 838 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

«Всего проведено 12 240 363 прививок», — подытожили в пресс-службе ведомства.