В Крыму в этом году уже отдохнули более 8 млн человек

Крым достиг рекордных показателей за постсоветский период, приняв более 8 млн туристов, сообщил в Facebook «глава» аннексированного региона Сергей Аксенов.
«С каждым годом растет туристический поток. В этом году, по состоянию на 27 сентября, он уже превысил 8 млн человек»,— написал Аксенов.
Он также отметил, что с 2014 года в регионе было открыто 44 новых объекта размещения на почти 3 тыс. номеров, а с начала этого года — шесть новых отелей на 240 номеров, проведена модернизация и реконструкция 86 санаторно-курортных и гостиничных комплексов.
Напомним, по официальным российским данным за весь 2019 год в Крыму отдохнули 7,4 млн туристов. В целом за прошедшее лето на полуострове отдохнули более 5,2 млн туристов, что в полтора раза больше, чем летом прошлого года, и на 15% больше аналогичного периода 2019-го.
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