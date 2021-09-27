В Украине в ближайшие дни сохранится умеренно теплая погода

В ближайшие сутки, 28 сентября, в Украине ожидается преимущественно сухая, ночью прохладная, днем умеренно-теплая погода, которую обусловит антициклон, сообщает Укргидрометцентр.
Без осадков, лишь днем в отдельных районах северо-востока страны, Закарпатье и в Карпатах небольшой дождь. Ночью и утром в Карпатах и на Закарпатье местами туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15°; на Закарпатье и юге страны ночью 7-12°, днем 13-18°, на Закарпатье до 20°.
В Киеве во вторник без осадков, температура ночью 5-7°, днем 13-15°.
По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 28 сентября самая высокая температура днем была 29,3 градусов тепла в 1927 году, самая низкая ночью — 1,2 градуса мороза в 1906 году.
В среду, 29 сентября, по всей Украине без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, в Закарпатье и на юге страны 5-10° тепла; днем 10-15°, в южной части и большинстве западных областей 13-18°.
В Киеве 29 сентября без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 12-14°.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016