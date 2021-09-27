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В НБУ пока не отреагировали на громкий скандал с банком «Конкорд» и российского криптообменника SUEX, попавшего под санкции в США

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Национальный банк Украины, Генеральная прокуратура, Служба безопасности Украины и Офис президента Украины Владимира Зеленского пока не дали официальные комментарии относительно работы украинского банка «Конкорд» (Concord Bank) через посредников с российским криптообменником SUEX, попавшего под санкции в США на прошлой неделе, а также торговым операциям с криптовалютой.

Как написала российская газета «Коммерсантъ» в пятницу, 24 сентября, всероссийское общественное движение «Стопнаркотик» обратилось к главам российского Центробанка и МВД с описанием связи SUEX с крупнейшей криптобиржей Восточной Европы ExMo, группой компаний QIWI и украинским банком «Конкорд».

Согласно проведенному организацией расследованию, SUEX была вовлечена в отмывание денежных средств для крупнейшей платформы продажи наркотиков Hydra, оборот которой в России составляет не менее $1,5 млрд в год.

В обращении к Центробанку Российской Федерации содержится просьба провести проверку в России законности операций работы SUEX, ExMo, QIWI, рассмотреть возможность заблокировать платежи россиян в пользу украинского банка. В обращении к МВД «Стопнаркотик» просит «провести проверку всех указанных фактов, привлечь всех указанных лиц, включая банк „Конкорд“ и его бенефициаров, к ответственности».

Обращения, с которыми ознакомился «Коммерсантъ», направлены через электронные приемные, есть отметки о получении, присвоены входящие номера.

В банке «Конкорд» на запрос "«Коммерсанта» в пятницу не ответили.

Также данная ситуация широко освещается в зарубежных СМИ.

Известный российский Telegram-канал Badbank, специализирующийся на расследовании подозрительных финансовых операциях, опубликовал детальную информацию о приёме платежей в гривнах для крипто-биржи ExMo, которые осуществлял банк «Конкорд» через платёжный агрегатор HotPay (hotpay.money), зарегистрированный в юрисдикции BVI (Британские Виргинские острова).

Журналисты также указывают на то, что банк «Конкорд» не имел право работать с куплей-продажей криптовалют, поскольку соответствующий закон еще не вступил в силу и был принят Верховной Радой только 8 сентября.

Также журналисты обнаружили связь между топ-менеджерами компаний Наталией Таран (HotPay, Enfins) и Иваном Петушанским, основателем ExMo и директором Enfins.

21 сентября Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) объявило о введении санкций по отношению к российскому криптообменнику Suex, который зарегистрирован в Праге, но имеет офисы в Москве и Санкт-Петербурге. Американские чиновники утверждают, что криптообменник способствовал выводу средств вымогателей и мошенников, а также через который проводились сделки по продаже наркотиков в особо крупных размерах. Это первый случай в истории США, когда власти вводят санкции против криптообменника. Расследование осуществляются при содействии ФБР.

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По сообщениям американских СМИ, за данным делом пристально следит администрация президента США Джо Байдена, поэтому в Чехию, Украину и Россию будут отравлены сотрудники ФБР, которые проверят и установят факты сотрудничества финансовых организаций, чиновников и других лиц с криптообменником Suex. В случае выявления таких фактов в причастности к незаконным операциям и их содействию, фигурантов может ожидать пожизненное заключение на территории США.
По данным НБУ, на 1 января 2021 года крупнейшими акционерами банка «Конкорд» являлись Елена Соседка (56,2295% акций), Юлия Соседка (43,7675%).

Согласно данным НБУ, на 1 января 2021 года по размеру общих активов (2,826 млрд грн) банк «Конкорд» занимал 43-е место среди действовавших в стране банков.

криптовалюта, Конкорд, Suex
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