Министерства и органы власти обязали отчитаться о вакцинации сотрудников

Все министерства и центральные органы власти должны за две недели отчитаться о ходе вакцинации от COVID-19 среди своих работников, при этом желательно, чтобы двумя дозами вакцинировали 70% сотрудников.
Как сообщается на сайте главы украинского государства, речь об этом шла на селекторном совещании по вопросам противодействия пандемии COVID-19, состоявшегося под председательством президента Владимира Зеленского.
Как отмечается в сообщении, в Министерстве обороны прививки двумя дозами уже получили 84% персонала, в Министерстве внутренних дел — 68%. Глава государства назвал это хорошими показателями.
Аналогичных показателей планируется достичь и среди педагогов. «Педагоги активно прививаются. Уже более 70% работников учебных учреждений получили прививки», — отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
В ходе совещания отмечалось, что Кабинет министров обязан предложить комплекс мер по борьбе с подделкой ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации против COVID-19, а также для контроля над выполнением всех необходимых мер украинскими и иностранными гражданами, которые въезжают в страну. Главных врачей медицинских учреждений, где зафиксированы нарушения, и туристические агентства, которые способствуют получению поддельных сертификатов и тестов, должны привлекать к ответственности.
В Украине уже привито 6 млн 781 тыс. человек, из них 5 млн 458 тыс. получили две дозы. За прошедшую неделю вакцинировали почти 746 тыс. человек, говорится в сообщении.
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