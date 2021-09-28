В Украине снова растет число новых случаев заболевания СOVID-19

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 6 552 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 2 927 человек, 143 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 27 сентября 2021 в Украине зафиксировано 6 552 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 574, медработников — 165). Также за минувшие сутки: госпитализировано — 1 288 человек; летальных случаев — 143; выздоровело — 2 927 человек», — сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.
Днем ранее, 27 сентября зафиксировано 3 007 новых случаев заболевания СOVID-19, 26 сентября зафиксировано 4 647 новых случаев заболевания СOVID-19, 25 сентября зафиксировано 8 267 новых случаев заболевания СOVID-19, 24 сентября зафиксировано 9 058 новых случаев заболевания СOVID-19.
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 401 956 человек, выздоровело 2 248 071 человек, летальных случаев — 55 866.
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (595), Харьковской (547), Донецкой (528), Запорожской (500), областях и г. Киев (461).
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