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Саакашвили пообещали арестовать в случае возвращения в Грузию

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Саакашвили пообещали арестовать в случае возвращения в Грузию

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили будет арестован сразу же, как только вернется в страну. Об этом заявил действующий премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, передает грузинский «Первый канал».

«Как только Саакашвили ступит на нашу землю, он будет арестован и заключен в тюрьму в одночасье», — сказал он. Гарибашвили также указал, что любой, кто решит этому препятствовать, будет наказан.

Саакашвили уже восемь лет собирается приехать в Грузию и не делает этого, отметил премьер. По его мнению, экс-президент заслуживает лишения свободы, поскольку нанес непоправимый ущерб стране.

Накануне, 27 сентября, Саакашвили сообщил в Facebook, что купил билет из Киева в Тбилиси на 2 октября, когда в стране пройдут выборы в местные органы власти. Он заявил, что прилетит в грузинскую столицу, чтобы защищать волю людей, поскольку «решается вопрос спасения Грузии, решается вопрос выживания».

2 октября в стране состоятся выборы мэров городов, а также выборы в органы местного самоуправления.

Ранее Саакашвили неоднократно заявлял о планах вернуться в Грузию. Так, в конце июля политик говорил, что приедет в страну до выборов.

Прошлым летом он также заявлял о намерении вернуться. В конце августа политик сообщил, что не было ни одного дня, чтобы он не интересовался своей страной. Грузинский Минюст, комментируя планы Саакашвили, пообещал, что политик будет задержан на границе и отправлен в тюрьму.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году после окончания второго срока своего президентства. В стране его обвиняют в злоупотреблениях властью и преследовании политических оппонентов, в Грузии против бывшего главы государства открыто несколько уголовных дел.

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Пост президента Саакашвили занимал с 2008-го по 2013 год. После этого экс-глава Грузии возглавлял Одесскую областную администрацию. В 2020-м Саакашвили назначили в Украине руководителем исполнительного комитета Национального совета реформ.

Грузия, Михаил Саакашвили
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